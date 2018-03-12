За 2017 год Москву посетили около 5 млн иностранных туристов

Москва, , 07:53 — REGNUM Москва пользуется популярностью у иностранных туристов. Так. в 2017 году столицу посетили около 5 млн иностранных туристов. Об написал градоначальник Сергей Собянин в Twitter.

«По итогам 2017 года Москва стала наиболее популярным регионом России среди иностранцев», — отметил Собянин.

Около 5 млн туристов посмотрели достопримечательности Москвы, обновленный парк «Зарядье», посетили фестивали и различные праздничные мероприятия.

Мэр выразил уверенность, что в этом году, благодаря чемпионату миры по футболу в столицу приедет еще больше гостей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Москве на ВДНХ волонтеры ЧМ-2018 провели торжественную церемонию запуска обратного отсчета 100 дней до первого матча.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Основные события пройдут на большой спортивной арене «Лужников».

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