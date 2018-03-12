Мозгов не набрал очков в матче «Бруклина» против «Филадельфии»

Нью-Йорк, США, , 07:46 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Д’Анжело Расссел, набравший 26 очков. В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал Джоэл Эмбиид, набравший 21 очко.

Отметим, что российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов провёл на площадке 6,5 минут и не набрал очков, отметившись одним подбором.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА, на её счету 101 очко в 65 матчах. «Бруклин» идёт на 26-м месте, на его счету 88 очков в 67 матчах.

«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 97:120 (25:37, 35:33, 23:26, 14:24).

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