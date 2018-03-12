Макарова проиграла Кербер во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс, США, , 07:20 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла немке Анжелике Кербер в матче второго круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 11 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Кербер.

Макарова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и 8 из 17 выигранных брейков.

Напомним, турнир в WTA в американском Индиан-Уэллсе проходит с 3 по 18 марта.

WTA. Индиан-Уэллс-2018. Второй круг.

Анжелика Кербер (Германия) — Екатерина Макарова (Россия) — 3:6, 6:4, 6:2.

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