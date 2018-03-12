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Турнир на призы главы Бурятии завершился триумфом местных борцов

Спорт

Борцы из Бурятии выиграли пять золотых медалей международного турнира на призы главы республики

Турнир на призы главы Бурятии завершился триумфом местных борцов
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
Глава Бурятии Алексей Цыденов (справа) наградил олимпийского призёра Базара Базаргуруева медалью «За заслуги перед Бурятией»

Улан-Удэ, 12 марта 2018, 07:00 — REGNUM  В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — завершился XXIII международный турнир по вольной борьбе на призы главы республики. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 марта, в республиканском правительстве, борцы из Бурятии выиграли на турнире пять золотых медалей.

Международный турнир класса «А» проходил в Бурятии в 23-й раз. В 2018 году в соревнованиях, состоявшихся 10−11 марта, участвовали почти 200 спортсменов из 15 стран — России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Китая, Киргизии, Литвы, Монголии, Турции, Узбекистана, Эстонии, Южной Кореи, Таджикистана. Россию представляли борцы от Крыма до Дальнего Востока. Сборная Бурятия была представлена 38 вольниками. В итоге местные борцы выиграли 11 медалей — пять золотых, одну серебряную, пять бронзовых. Чемпионами стали Баяр Цыренов, Арсалан Будажапов, Евгений Жербаев, Цыбик Максаров и Александр Богомоев.

Как уточнили в республиканском правительстве, призовой фонд турнира составил 3,2 млн рублей. За первое место спортсмены получили по 100 тысяч рублей, за второе — 70, за третье — 50. Кроме того, лучший борец турнира — Баяр Цыренов — получил ключи от нового автомобиля «Лада Гранта».

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, республика примет два чемпионата России по борьбе — в 2019 году среди женщин и в 2020 году среди мужчин.

«Впервые по итогам нашего турнира федерация борьбы России делает отбор на Кубок мира, а победители получают звания мастера спорта международного класса. Надеемся сохранить этот уровень», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, международный турнир по вольной борьбе на призы главы Бурятии открылся 10 марта. На открытии турнира Алексей Цыденов вручил олимпийскому призёру Базару Базаргуруеву государственную награду — медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».

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Вольная борьба

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