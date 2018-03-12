Малкин и Радулов забросили по шайбе в матче «Питтсбурга» и «Далласа»

Питтсбург, США, , 06:51 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В первом периоде «Питтсбург» забросил в ворота соперника две безответные шайбы. Отличились Патрик Хёрнквист и Джейми Олексиак. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Во втором периоде российский форвард «Далласа» Александр Радулов отыграл одну шайбу.

В концовке третьего периода Евгений Малкин установил окончательный счёт в матче, забросив шайбу в пустые ворота соперника.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 84 очка после 70 матчей. «Даллас» находится на 10-й строчке с 82 очками после 69 игр.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

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