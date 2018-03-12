ЦСКА вернулся из Грозного в Москву после задержки самолёта из-за учений

Москва, , 06:39 — REGNUM Московский ЦСКА вернулся из Грозного в Москву после матча 22-го тура с «Ахматом». Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Напомним, ранее рейс с командой был задержан на несколько часов в связи с тем, что на территории аэропорта в Грозном проводились учения.

«Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве. А время, проведённое у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, Акинфеев почти научился водить автобус. Всем доброй ночи», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в матче 22-го тура чемпионата России ЦСКА одержал крупную победу над «Ахматом» — 3:0. В составе «армейцев» отличились Александр Головин, Витиньо и Сергей Игнашевич.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, в активе команды 41 очко. Столько же у «Спартака». У лидирующего «Локомотива» — 46 очков и матч в запасе.

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