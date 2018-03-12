«Спартак» вырвал победу у «СКА-Хабаровска» на последней минуте

Москва, , 06:21 — REGNUM Московский «Спартак» вырвал победу у «СКА-Хабаровска» в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо. На 90-й минуте он исполнил удар со штрафного, пробив точно в «девятку» ворот соперника.

«Спартак» мог открыть счёт ещё на 29-й минуте, однако нападающий красно-белых Квинси Промес не реализовал пенальти, не сумев обыграть вратаря Александра Довбню.

Таким образом, «Спартак» набрал 41 очко и занимает второе место в чемпионате России. «СКА-Хабаровск» находится на последней, 16-й, строчке с 12 очками.

Чемпионат России. 22-й тур.

«Спартак» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0

Гол: Лукас Фернандо 90 — 1:0.

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