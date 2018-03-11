«Ювентус» уверено обыграл «Удинезе» со счетом 2:0

Рим, 11 марта 2018, 18:55 — REGNUM 11 марта на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч рамках 28-го тура Серии А 2017/18 между командами «Ювентус» и «Удинезе». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «старой синьоры».
На 20-й минуте форвард сборной Аргентины Пауло Дибала открыл счет — 1:0. В дебюте второго тайма Дибала оформил дубль — 2:0. Ассистом отметился Гонсало Игуаин.
Статистика матча («Ювентус"/"Удинезе»)
Удары 9/5
Удары в створ 4/2
Владение 54%/46%
Фолы 7/7
Набрав 71 очко «Ювентус» возглавил турнирную таблицу. «Удинезе» с 33-мя очками остался на 12-й позиции.
Составы на матч:
«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, Кьеллини, Асамоа, Ругани, Хедира, Маркизио, Стураро, Игуаин, Дибала, Коста.
«Удинезе»: Биссарри, Самир, Анджелла, Нуитинк, Фофана, Янкто, Видмер, Аднан, Барак, Бехрами, Лопес.
Главный арбитр матча: Пьеро Джакомелли.
Предупреждения: Кьеллини — 2, Анджелла — 19, Перица — 90+1.
Голы: Дибала 20 — 1:0, Дибала 49 — 2:0.