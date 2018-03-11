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«Ювентус» уверено обыграл «Удинезе» со счетом 2:0

Спорт

Набрав 71 очко «Ювентус» возглавил турнирную таблицу. «Удинезе» с 33-мя очками остался на 12-й позиции

«Ювентус» уверено обыграл «Удинезе» со счетом 2:0
JeppeSmedNielsen
Футбол

Рим, 11 марта 2018, 18:55 — REGNUM  11 марта на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч рамках 28-го тура Серии А 2017/18 между командами «Ювентус» и «Удинезе». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «старой синьоры».

На 20-й минуте форвард сборной Аргентины Пауло Дибала открыл счет — 1:0. В дебюте второго тайма Дибала оформил дубль — 2:0. Ассистом отметился Гонсало Игуаин.

Статистика матча («Ювентус"/"Удинезе»)

Удары 9/5

Удары в створ 4/2

Владение 54%/46%

Фолы 7/7

Набрав 71 очко «Ювентус» возглавил турнирную таблицу. «Удинезе» с 33-мя очками остался на 12-й позиции.

Составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, Кьеллини, Асамоа, Ругани, Хедира, Маркизио, Стураро, Игуаин, Дибала, Коста.

«Удинезе»: Биссарри, Самир, Анджелла, Нуитинк, Фофана, Янкто, Видмер, Аднан, Барак, Бехрами, Лопес.

Главный арбитр матча: Пьеро Джакомелли.

Предупреждения: Кьеллини — 2, Анджелла — 19, Перица — 90+1.

Голы: Дибала 20 — 1:0, Дибала 49 — 2:0.

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Футбол
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