«ЦСКА» в выездном матче разгромил «Ахмат»

Грозный, , 18:22 — REGNUM 11 марта на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч рамках 22-го тура Российской футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами «Ахмат» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «красно-синих».

В дебюте матча атакующий полузащитник сборной России Александр Головин открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 0:1. Ассистом отметился Понтус Вернблум. Через 22 минуты бразилец Витиньо удвоил преимущество в счете мощным ударом в дальний угол с 23-х метров — 0:2. На экваторе второго тайма Сергей Игнашевич довел счет до разгромного — 0:3. Второй ассиста на свой счет записал Бибрас Натхо.

Статистика матча («Ахмат"/"ЦСКА»)

Удары 11/13

Удары в створ 5/7

Владение 56%/44%

Фолы 9/17

Набрав 41 очко «ЦСКА» поднялся на 2-е место, обогнав «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». «Ахмат» с 26-ю баллами остался на 9-й строчке.

Составы на матч:

«Ахмат»: Гудиев, Жаба, Исмаэль, Иванов, Плиев, Балай, Швец, Уциев, Митришев, Мохаммади, Роши.

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Вернблум, Набабкин, Щенников, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо, Муса.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Предупреждения: Уциев — 52, Березуцкий — 62, Щенников — 71.

Голы: Головин 6 — 0:1, Витиньо 28 — 0:2, Игнашевич 68 — 0:3.