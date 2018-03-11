«Арсенал» одержал крупную победу над «Уотфордом» — 3:0

Лондон, , 18:21 — REGNUM 11 марта на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч рамках 30-го тура Английский Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Уотфорд». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «канониров».

В дебюте матча защитник сборной Германии Шкодран Мустафи открыл счет ударом головы, замкнув навес Месута Озила — 1:0. На 59-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал выход 1 на 1 — 2:0. Ассистом отметился Генрих Мхитарян. Через 18 минут атакующий полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян отметился голом после передачи Обамеянга — 3:0.

Статистика матча («Арсенал"/"Уотфорд»)

Удары 10/8

Удары в створ 7/4

Владение 48%/52%

Фолы 10/7

Набрав 48 очков «Арсенал» остался на 6-й позиции. «Уотфорд» с 36-ю очками довольствуется 10-м местом.

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Колашинац, Мхитарян, Озил, Ивоби, Джака, Эль-Ненни, Обамеянг.

«Уотфорд»: Карнезис, Янмат, Предль, Мариаппа, Холебас, Дукуре, Ришарлисон, Фемения, Капу, Перейра, Дини.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Мустафи — 55, Холебас — 66, Джака — 90.

Незабитые пенальти: Дини — 62.

Голы: Мустафи 8 — 1:0, Обамеянг 59 — 2:0, Мхитарян 77 — 3:0.