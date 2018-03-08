«Арсенал» одержал блестящую победу над «Миланом» на «Джузеппе Меаца»

Рим, , 22:59 — REGNUM 8 марта на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Милан» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «канониров».

На 15-й минуте вингер сборной Армении Генрих Мхитарян открыл счет мощным ударом в ближний угол после заброса Месута Озила — 0:1. Через 30 минут Аарон Рэмзи удвоил преимущество в счете — 0:2. В очередной раз в роли ассистента вышел Озил.

Статистика матча («Милан"/"Арсенал»)

Удары 13/7

Удары в створ ¼

Владение 53%/47%

Фолы 7/13

Голами отметились Генрих Мхитарян (15) и валийский хавбэк Аарон Рэмзи (45).

Составы на матч:

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Бонавентура, Билья, Кесси, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.

«Арсенал»: Оспина, Косельни, Мустафи, Чемберс, Колашинац, Рэмзи, Уилшир, Озил, Джака, Мхитарян, Уэлбек.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Предупреждения: Колашинац — 60, Рэмзи — 71.

Голы: Мхитарян 15 — 0:1, Рэмзи 45 — 0:2.