«ЦСКА» потерпел минимальное поражение в первом матче с «Лионом»

Москва, , 22:55 — REGNUM 8 марта на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «ЦСКА» и «Лион». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Лиона.

Единственный гол на 68-й минуте забил бразильский защитник Марсело после подачи Мемфиса Депая с углового — 0:1.

Статистика матча («ЦСКА"/"Лион»)

Удары 7/11

Удары в створ 7/8

Владение 57%/43%

Фолы 17/11

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Миланов, Дзагоев, Головин, Натхо, Кучаев, Вернблум, Муса.

«Лион»: Лопес, Марсело, Морель, Марсал, Тете, Ауар, Н’Домбеле, Тусар, Диас, Траоре, Депай.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Предупреждения: Набабкин — 30, Натхо — 59, Тусар — 88, Корне — 90+2.

Голы: Марсело 68 — 0:1.