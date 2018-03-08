«ЦСКА» потерпел минимальное поражение в первом матче с «Лионом»

Москва, 8 марта 2018, 22:55 — REGNUM 8 марта на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «ЦСКА» и «Лион». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Лиона.
Единственный гол на 68-й минуте забил бразильский защитник Марсело после подачи Мемфиса Депая с углового — 0:1.
Статистика матча («ЦСКА"/"Лион»)
Удары 7/11
Удары в створ 7/8
Владение 57%/43%
Фолы 17/11
Составы на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Миланов, Дзагоев, Головин, Натхо, Кучаев, Вернблум, Муса.
«Лион»: Лопес, Марсело, Морель, Марсал, Тете, Ауар, Н’Домбеле, Тусар, Диас, Траоре, Депай.
Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.
Предупреждения: Набабкин — 30, Натхо — 59, Тусар — 88, Корне — 90+2.
Голы: Марсело 68 — 0:1.