Пятница, 9 Марта 2018 года
09:06:48 МСК

«ЦСКА» потерпел минимальное поражение в первом матче с «Лионом»

Спорт

Единственный гол в матче на 68-й минуте забил бразильский защитник Марсело после подачи Мемфиса Депая с углового – 0:1

Москва, 8 марта 2018, 22:55 — REGNUM  8 марта на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «ЦСКА» и «Лион». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Лиона.

Единственный гол на 68-й минуте забил бразильский защитник Марсело после подачи Мемфиса Депая с углового — 0:1.

Статистика матча («ЦСКА"/"Лион»)

Удары 7/11

Удары в створ 7/8

Владение 57%/43%

Фолы 17/11

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Миланов, Дзагоев, Головин, Натхо, Кучаев, Вернблум, Муса.

«Лион»: Лопес, Марсело, Морель, Марсал, Тете, Ауар, Н’Домбеле, Тусар, Диас, Траоре, Депай.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Предупреждения: Набабкин — 30, Натхо — 59, Тусар — 88, Корне — 90+2.

Голы: Марсело 68 — 0:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить