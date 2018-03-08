Валон Бериша принес «РБ Зальцбургу» сенсационную победу над «Боруссией»

Берлин, , 22:54 — REGNUM 8 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Боруссия Дортмунд» и «Ред Булл Зальцбург». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «быков».

На 49-й минуте норвежский атакующий полузащитник Валон Бериша открыл счет ударом с пенальти — 0:1. Через 7 минут Бериша оформил дубль, замкнув прострел Штефана Ляйнера — 0:2. На 63-й минуте Андре Шюррле сократил отставание в счете после ассиста Кристиана Пулишича — 1:2.

Статистика матча («Боруссия"/"РБ Зальцбург»)

Удары 10/12

Удары в створ 3/7

Владение 62%/38%

Фолы 9/13

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Сократис, Кастро, Шмельцер, Топрак, Гетце, Дауд, Ройс, Шюррле, Вайгль, Батшуайи.

«РБ Зальцбург»: Вальке, Чалета-Цар, Рамальо, Ляйнер, Ульмер, Ляйнер, Хайдара, Самассеку, Бериша, Шлагер, Дабур, Хи Чан.

Главный арбитр матча: Винчич.

Предупреждения: Топрак — 48, Ляйнер — 60, Шюррле — 71, Чалета-Цар — 80, Минамино — 89, Вайгль — 90.

Голы: Бериша 49 (пен) — 0:1, Бериша 56 — 0:2, Шюррле 63 — 1:2.