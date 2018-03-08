«Атлетико» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0

Мадрид, 8 марта 2018, 22:52 — REGNUM 8 марта на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Атлетико» и «Локомотив». Матч завершился уверенной победой «матрасников» со счетом 3:0.
На экваторе второго тайма испанский хавбэк Сауль Ньигес открыл счет мощным ударом в правую «девятку» с 30-ти метров — 1:0. В дебюте второго тайма таранный форвард сборной Испании Диего Коста удвоил преимущество в счете, добив мяч в пустые ворота с близкого расстояния — 2:0. В конце матча Коке довел счет до разгромного — 3:0.
Статистика матча («Атлетико"/"Локомотив»)
Удары 9/3
Удары в створ 5/1
Владение 69%/31%
Фолы 11/15
Составы на матч:
«Атлетико»: Вернер, Луис, Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Партей, Сауль, Корреа, Гризманн, Коста.
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Кверквелия, Фернандеш, Пейчинович, Денисов, Миранчук, Эдер, Миранчук.
Главный арбитр матча: Якоб Кехлет.
Предупреждения: Миранчук — 34, Корреа — 66, Сауль — 84.
Голы: Сауль 22 — 1:0, Коста 47 — 2:0, Коке 90 — 3:0.