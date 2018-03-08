«Атлетико» разгромил «Локомотив» со счетом 3:0

Мадрид, , 22:52 — REGNUM 8 марта на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Атлетико» и «Локомотив». Матч завершился уверенной победой «матрасников» со счетом 3:0.

На экваторе второго тайма испанский хавбэк Сауль Ньигес открыл счет мощным ударом в правую «девятку» с 30-ти метров — 1:0. В дебюте второго тайма таранный форвард сборной Испании Диего Коста удвоил преимущество в счете, добив мяч в пустые ворота с близкого расстояния — 2:0. В конце матча Коке довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Локомотив»)

Удары 9/3

Удары в створ 5/1

Владение 69%/31%

Фолы 11/15

Составы на матч:

«Атлетико»: Вернер, Луис, Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Партей, Сауль, Корреа, Гризманн, Коста.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Кверквелия, Фернандеш, Пейчинович, Денисов, Миранчук, Эдер, Миранчук.

Главный арбитр матча: Якоб Кехлет.

Предупреждения: Миранчук — 34, Корреа — 66, Сауль — 84.

Голы: Сауль 22 — 1:0, Коста 47 — 2:0, Коке 90 — 3:0.