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«Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» в третьем матче серии

Спорт

Встреча завершилась со счетом 3:1

Магнитогорск, Челябинская область, 7 марта 2018, 20:31 — REGNUM  Магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Автомобилистом» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Хоккеисты «Автомобилиста» открыли счёт в первом периоде. Отличился нападающий Анатолий Голышев.

Во втором периоде Сергей Мозякин восстановил равновесие в матче, а в третьем отрезке матча Ян Коварж и Евгений Тимкин принесли «Металлургу» победу.

Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч команды проведут 8 марта в Магнитогорске.

Плей-офф КХЛ. ¼ финала — Восточная конференция. 3-й матч.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

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