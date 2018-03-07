«Авангард» вышел вперёд в серии с «Салаватом Юлаевым»

Омск, , 19:12 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3.

Хоккеисты «Авангарда» открыли счёт в первом периоде. Отличился нападающий Юхан Сундстрём.

Во втором периоде Тедди Пёрселл удвоил преимущество «Авангарда». После чего защитник «Салавата» Григорий Панин отыграл один гол.

В третьем периоде команды устроили настоящую перестрелку, из которой победителем вышли омские хоккеисты.

В составе «Авангарда» шайбы забросили Юхан Сундстрём, оформивший дубль, Евгений Медведев и Дмитрий Кугрышев. В составе «Салавата» отличились Йоонас Кемппайнен и Линус Умарк.

Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч команды проведут 8 марта в Омске.

Плей-офф КХЛ. ¼ финала — Восточная конференция. 3-й матч.

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2).

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