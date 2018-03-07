В Узбекистане производители пива и водки будут платить за развитие спорта

Ташкент, , 18:08 — REGNUM В Узбекистане производители пива, водки и табачных изделий будут выплачивать отчисления в Фонд развития физической культуры и спорта. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «Об организации деятельности министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан», сообщает 6 марта «Norma.uz».

Производители пива будут отчислять по 2000 сум (13,89 рубля) за 10 литров продукции, производители водки — 5000 сум (34,72 рубля) за тот же объем, производители табачной продукции — 1000 сум (6,94 рубля) за 1 тыс. штук. Данные сборы вводятся с 1 июня 2018 года.

Фонд получит финансирование спонсорских отчислений от благотворительных организаций, физических и юридических лиц. Источником финансирования также определен государственный бюджет.

Кроме этого, в фонд будет поступать часть средств от проведения аттестации и выдачи разрешений на тренерскую деятельность и от паспортизации спортивных объектов.

Напомним, Фонд развития физической культуры и спорта был образован постановлением президента Узбекистана 5 марта.

14 февраля государственный комитет по физической культуре и спорта преобразован в министерство по делам спорта.

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