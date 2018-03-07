В РФ прошел первый цифровой Дельфийский кубок школ

Москва, , 17:38 — REGNUM Победителем первого цифрового Дельфийского кубка школ России стала команда школы №2030 из Москвы. Серебро и бронза достались соответственно сборным Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова и средней общеобразовательной школы №5 города Березники (Пермский край).

Как сообщают организаторы мероприятия, в Кубке приняли участие сборные команды школ из восьми субъектов Российской Федерации — Башкирии, Чувашии, Красноярского края, Пермского края, Ивановской области, Орловской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Сборные команды школ сформировали из учеников в возрасте от 13 до 18 лет, уже проявивших себя в таких сферах искусства, как игра на фортепиано, скрипке, духовых и народных инструментах, в эстрадном и народном пении, танцах, художественном чтении и прочее.

«Выступления команд представляли собой мини-концерт из 4−6 номеров общей продолжительностью до 20 мин», — рассказали устроители соревнований.

Интересный факт: участники состязаний не съезжались на одну площадку, а выступали из оборудованных студий у себя в муниципальных образованиях. По мнению организаторов, такой подход позволяет проводить полноценные отборочные состязания, предваряющие масштабные очные этапы конкурсов.

Соответственно в дистанционном формате работало и жюри Кубка под председательством народного артиста России Валерия Зажигина, который положительно отозвался о таком подходе. По его мнению, такой метод позволяет проводить корректное судейство и является следующим шагом в организации отборочных туров перед очными этапами крупных общероссийских и международных соревнований в области искусства.

Участников состязаний поздравил зампред Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов.

Напомним, что 6 марта в России прошел Первый цифровой Дельфийский кубок школ России. Соревнования по разным видам искусства проходили в прямом эфире на цифровой платформе Дельфийских игр. Организаторами Кубка выступили Национальный Дельфийский совет России и ГБОУ Школа № 2030 (Москва) при поддержке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Отметим, что Дельфийские игры появились в Древней Греции в 582 г. до н. э., но почти полторы тысячи лет не проводились и возродились лишь в начале XX века. Работа по их возрождению продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности.

К настоящему моменту проведено двенадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств, а с 20 по 25 апреля 2018 года в Приморском крае состоятся уже Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован Дельфийский рейтинг российских регионов за 15 лет