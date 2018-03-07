«Зенит» и «Уникс» с поражений начали четвертьфинальные серии Еврокубка

Москва, , 09:18 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Уникс» стартовали с поражений в четвертьфинальных сериях Еврокубка. «Локомотив-Кубань» одержал победу.

«Зенит» в первом матче серии проиграл на выезде итальянской «Реджо-Эмилие» со счётом 75:61. Самым результативным в составе петербуржцев стал Сергей Карасёв, набравший 19 очков.

«Уникс» уступил в гостях мюнхенской «Баварии» со счётом 83:75. Набольшую результативность в этой встрече показал испанский защитник «Уникса» Хоакин Колом, на счету которого 22 очка.

Единственную победу среди российских клубов одержал «Локомотив-Кубань», обыгравший испанскую «Гран-Канарию» со счётом 79:74. В составе «железнодорожников» 20 очков набрал защитник Дмитрий Кулагин.

Вторые матчи в четвертьфинальных сериях состоятся 9 марта.

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