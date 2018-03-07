Полузащитник «Лестера» Марез объявил о завершении карьеры

Лестер, Великобритания, , 08:03 — REGNUM Полузащитник английского «Лестера», чемпион Англии сезона 2015/16 Рияд Марез объявил о завершении карьеры по медицинским причинам. Соответствующая запись появилась 7 марта на странице футболиста в Facebook.

«После консультаций со многими врачами я завершить футбольную карьеру. Я хочу поблагодарить всех за доброту и поддержку, которую мне оказали в этом невероятном городе, вы всегда будете в моем сердце», — говорится в сообщении.

Отметим, что в клубе на данный момент эту информацию не подтвердили. В комментариях к записи большинство людей предположило, что аккаунт спортсмена был взломан.

Напомним, 27-летний алжирский полузащитник выступает в составе «Лестера» с 2014 года. В сезоне 2015/16 он вместе с командой стал чемпионом Англии.

В составе «Лестера» Марез сыграл в 169 матчах, в которых забил 45 голов и отдал 35 результативных передач. За сборную Алжира он провёл 35 игр и забил восемь мячей.

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