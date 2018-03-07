Гол и две передачи Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Вегас»

Коламбус, США, , 07:43 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Российский нападающий Артемий Панарин открыл счёт уже на 16-й секунде матча. Хоккеисты «Вегаса» восстановили равновесие во втором периоде благодаря шайбе Эрика Хаула.

Ещё до второго перерыва «Коламбус» забросил две шайбы, отличились Зак Веренски и Иэн Коул. А в конце третьего периода Пьер-Люк Дюбуа завершил разгром, забросив шайбу в пустые ворота.

Отметим, что Панарин, помимо гола, отличился в этом матче двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 19-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 73 очков после 67 матчей. «Вегас» находится на четвёртой строчке с 89 очками после 66 игр.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

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