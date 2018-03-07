Ни под каким флагом: ИААФ назвало критерии допуска РФ к стартам

Москва, , 07:33 — REGNUM Россия должна выполнить ряд критериев для восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и допуска спортсменов до международных соревнований, говорится в заявлении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Согласно решению ИААФ, если федерация не выполнит требования, с июля российским легкоатлетам запретят выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Прежде всего, Россия должна возместить расходы, понесенные ассоциацией и CAS (Спортивный арбитражный суд) по рассмотрению заявок легкоатлетов из России на участие в стартах под нейтральным флагом.

Кроме того, Россия должна признать выводы комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, принять меры по итогам этих выводов и полностью восстановить РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). На законодательном уровне должен быть решен вопрос о временном отстранении от работы тренеров, которые были отстранены от тренерской деятельности в соответствии с нарушениями антидопинговых правил.

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Обязательным критерием является и предоставление четкого и объемного плана антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне на 2018 год. Этот план должен убедить ИААФ в том, что российские спортсмены будут выступать чистыми.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что как президент федерации сделал все от него зависящее для выполнения требований ИААФ. Осталось, по его словам, два пункта — оплата издержек и восстановление РУСАДА, на которые он не может повлиять.

Отстранение ВФЛА, начатое в ноябре 2015 года, продлено до июля. В настоящее время российские легкоатлеты не могут выступать на международных стартах под национальным флагом.

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По словам руководителя рабочей группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена, если «прогресса не будет», спортсменов из России с июля лишат и права выступить по индивидуальному приглашению под нейтральным флагом.

Кроме того, на ближайшем конгрессе ВФЛА также могут исключить из числа членов ИААФ. Рабочая группа ИААФ рекомендовала в самое ближайшее время созвать встречу ВФЛА и рабочей группы. Там будут обсуждаться детали невыполненных критериев и назначены сроки их выполнения.

Зампред комитета Госдумы по спорту Сергей Кривоносов заявил, что Россия может оспорить решение ИААФ в Международном спортивном арбитраже. При этом он он выразил надежду, что такой ситуации не случится.