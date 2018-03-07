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«Тампа» в овертайме обыграла «Флориду»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:4

Тампа, США, 7 марта 2018, 07:30 — REGNUM  «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Тампы» отличились Янни Гурд, оформивший дубль, Джей Ти Миллер, Алекс Киллорн и Бренден Пойнт. Российский форвард Никита Кучеров отметился голевой передачей.

В составе «Флориды» нападающий Ник Бьюгстад оформил хет-трик, ещё один гол на счету Винсента Трочека. Российский форвард Евгений Дадонов отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 96 очков после 67 матчей. «Флорида» находится на 20-й строчке с 71 очком после 64 игр.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0).

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