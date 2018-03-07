«ПСЖ» не смог ничем ответить на поражение в Мадриде

Париж, , 00:40 — REGNUM 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами ПСЖ и «Реал». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «сливочных».

В дебюте второго тайма лидер сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет мощным ударом головой после навеса Лукаса Васкеса с левого фланга атаки — 0:1. Через 19 минут уругвайский таранный форвард Эдинсон Кавани сравнял счет и забил свой 33-й гол в сезоне 2017/18 во всех клубных турнирах — 1:1. На 80-й минуте бразильский опорный полузащитник Каземиро вновь вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча (ПСЖ / «Реал»)

Удары 7/17

Удары в створ 2/4

Владение 43%/57%

Фолы 10/11

Победителем из двухматчевого противостояния вышел «Реал» (Мадрид), обыгравший парижского гранда со счетом 5:2 по сумме двух матчей. Лучшим бомбардиром этих встреч стал Криштиану Роналду, записавший в свой актив три гола.

Составы на матч:

«ПСЖ»: Ареола, Силва, Маркиньос, Юри, Алвеш, Верратти, Мотта, Рабио, Кавани, Ди Мария, Мбаппе.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Васкес, Асенсио, Ковачич, Роналду, Бензема.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Верратии — 20, Ковачич — 32, Рамос — 78, Кавани — 84.

Удаления: Верратти — 66.

Голы: Роналду 52 — 0:1, Кавани 71 — 1:1, Каземиро 80 — 1:2.