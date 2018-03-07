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«Ливерпуль» и «Порту» голов не забили

Спорт

Несмотря на ничейный результат, «Ливерпуль» уверенно прошел дальше, благодаря крупной победе 5:0 в первой встрече. Лучшим бомбардиром этого противостояния стал вингер сборной Сенегала Садио Мане с тремя мячами

Лондон, 7 марта 2018, 00:38 — REGNUM  6 марта на стадионе «Энфилд» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Ливерпуль» и «Порту». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Ливерпуль» / «Порту»)

Удары 10/6

Удары в створ 5/1

Владение 63%/37%

Фолы 9/12

Несмотря на ничейный результат, «Ливерпуль» уверенно прошел дальше, благодаря крупной победе 5:0 в первой встрече. Лучшим бомбардиром этого противостояния стал вингер сборной Сенегала Садио Мане с тремя мячами.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Гомес, Матип, Морено, Милнер, Хендерсон, Джан, Фирмино, Мане, Лаллана.

«Порту»: Касильяс, Перейра, Рейеш, Монтейро, Далот, Торрес, Корона, Уорис, Андре, Коста, Абубакар.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Предупреждения: Андре — 34, Хендерсон — 59, Далот — 90+2.

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