Время до свистка: таймер ЧМ-2018 запустили в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга, во вторник, 6 марта, торжественно запустили часы обратного отсчета времени, остающегося до начала чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это события прошло в рамках празднования 100 дней до старта финальной части мирового первенства по футболу, которая впервые пройдет в России.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, часы установлены в любимой горожанами и гостями Петербурга пешеходной зоне на Малой Конюшенной улице, 16, рядом с Невским проспектом.

Часы представляют собой цифровой таймер с календарем в виде судейской таблички, камерой и Wi-Fi-роутером. Они украшены символами ЧМ-2018 и гербом Санкт-Петербурга.

Дарья Драй © ИА REGNUM Гости церемонии Дарья Драй © ИА REGNUM Болельщики

До официальной церемонии открытия прошел флешмоб с участием гостей праздника. Был развернут большой флаг, посвященный 100 дням до чемпионата.

На торжественной церемонии выступил известный спортивный комментатор и посол чемпионата мира по футболу 2018 Геннадий Орлов.

«Друзья, 120 лет российскому футболу было в прошлом году. Я сам футболист, играл за ленинградские команды «Зенит» и «Динамо», и, конечно, мы не могли даже подозревать, что футбол приедет к нам, не только в нашу страну, но и в наш город. У нас будут потрясающие матчи, будет полуфинал. Команды будут проживать у нас, например, команда Англии будет проживать в Зеленогорске. Сборная Саудовской Аравии будет проживать на базе «Зенита». Это большое единение всех людей, которые любят футбол», — сказал Геннадий Орлов.

«Я был на десяти чемпионатах мира по футболу, и должен вам сказать: более радостное событие трудно придумать», — добавил он.

После приветственных речей была запущена символическая кнопка обратного отсчета в виде футбольного мяча. После запуска любой желающий мог сфотографироваться на память с часами и отправить фото по электронной почте или в социальные сети с помощью сервиса Wi-Fi.

Санкт-Петербург стал десятым городом-организатором предстоящего в России первенства, в котором установили часы обратного отсчета BUD Alcohol Free. В столице такие часы поставили еще в 2015 году.

Смотрите галерею к статье