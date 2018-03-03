Дубль Федора Смолова принес «Краснодару» победу над «Ростовом» — 3:1

Краснодар, , 20:51 — REGNUM 3 марта на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 21-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Краснодар» и «Ростов». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «быков».

На 28-й минуте скоростной форвард сборной России Федор Смолов открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 1:0. Ассистом отметился Шарль Каборе. В конце тайма Алексей Ионов реализовал пенальти — 1:1. На 60-й минуте Смолов оформил дубль ударом с пенальти — 2:1. В конце матча Павел Мамаев установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Краснодар"/"Ростов»)

Удары 9/8

Удары в створ 3/3

Владение 47%/53%

Фолы 10/8

Набрав 39 очков «Краснодар» поднялся на 2-ю строчку, обойдя «Зенит», «ЦСКА» и «Спартак». «Ростов» с 25-ю очками довольствуется 9-м местом.

Составы на матч:

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Шишкин, Петров, Клаессон, Мамаев, Шатов, Перейра, Каборе, Смолов.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Гулиев, Ионов, Скопинцев, Гацкан, Сигурдарсон, Шомурадов.

Главный арбитр матча: Сергей Карасев.

Предупреждения: Зуев — 90.

Голы: Смолов 28 — 1:0, Ионов 45 (пен) — 1:1, Смолов 60 (пен) — 2:1, Мамаев 89 — 3:1.