«Суонси» беспощадно расправился с «Вест Хэмом» — 4:1

Лондон, , 20:00 — REGNUM 3 марта на стадионе «Либерти» был разыгран матч 29-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Суонси» и «Вест Хэм». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «лебедей».

В дебюте матча хавбэк сборной Южной Кореи Ки Сонъен открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 1:0. Через 24 минуты Майк ван дер Хорн удвоил преимущество, замкнув навес Ки Сонъена с углового — 2:0. В начале второго тайма валийский полузащитник Энди Кинг довел счет до разгромного — 3:0. Через 15 минут форвард сборной Ганы Джордан Айю реализовал пенальти — 4:0. На 79-й минуте английский вингер Майкл Антонио забил «гол престижа» — 4:1.

Статистика матча («Суонси"/"Вест Хэм»)

Удары 9/4

Удары в створ 8/3

Владение 47%/53%

Фолы 6/14

Набрав 30 очков «Суонси» обогнал «молотобойцев» и поднялся на 13-ю строчку. «Вест Хэм» опустился на 14-е место, имея в активе всего 30 баллов.

Составы на матч:

«Суонси»: Фабьянски, ван дер Хорн, Мосон, Фернандес, Сонъен, Ульссон, Клукас, Кинг, Наутон, Айю, Айю.

«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Крессуэлл, Райс, Сабалета, Куяте, Нобл, Эвра, Арнаутович, Лансини, Эрнандес.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Нобл — 41, Куяте — 66, Арнаутович — 66.

Голы: Сонъен 8 — 1:0, ван дер Хорн 32 — 2:0, Кинг 48 — 3:0, Айю (пен) 63 — 4:0, Антони 79 — 4:1.