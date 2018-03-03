Гол Мареза на 97-й минуте принес «Лестеру» ничью с «Борнмутом»

Лондон, , 19:59 — REGNUM 3 марта на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 29-го тура АПЛ 2017/18 между командами «Лестер» и «Борнмут». Матч завершился со счетом 1:1

На 35-й минуте норвежский вингер Джошуа Кинг открыл счет ударом с пенальти — 0:1. На 90+7-й минуте вингер сборной Алжира Рияд Марез сравнял счет и принес «лисам» ничью — 1:1.

Статистика матча («Лестер"/"Борнмут»)

Удары 14/8

Удары в створ 7/3

Владение 50%/50%

Фолы 10/6

Набрав 33 очка «Борнмут» укрепился на 11-й строчке. «Лестер Сити» с 37-ю очками поставил под угрозу свое 8-е место.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Магир, Даниэль, Фукс, Сильва, Джеймс, Ндиди, Варди, Олбрайтон, Марез.

«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Гослинг, Дэниэлс, Смит, Кук, Уилсон, Кинг, Станислас.

Главный арбитр матча: Проберт.

Предупреждения: Сильва — 50, Гослинг — 64, Магир — 90+4.

Голы: Кинг 35 (пен) — 0:1, Марез 90+7 — 1:1.