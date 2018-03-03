«Хоффенхайм» на классе разобрался с «Аугсбургом» — 2:0

Берлин, 3 марта 2018, 19:22 — REGNUM 3 марта на стадионе «ВВК Арена» был разыгран матч 25-го тура Бундеслиги 2017/18 между командами «Аугсбург» и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.
На 31-й минуте форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич открыл счет, замкнув ассиста Бенджамина Хюбнера — 0:1. В дебюте второго тайма вингер «Хоффенхайма», права на которого принадлежат «Баварии», Серж Гнабри удвоил преимущество гостей — 0:2. Ассистом отметился Крамарич.
Статистика матча («Аугсбург"/"Хоффенхайм»)
Удары 6/13
Удары в створ 3/8
Владение 56%/44%
Фолы 10/17
Набрав 35 очков «Хоффенхайм» поднялся на 7-е место. «Аугсбург» с 32-мя очками опустился на 9-ю позицию.
Составы на матч:
«Аугсбург»: Хитц, Хедира, Якоб, Макс, Хинтереггер, Дансо, Хеллен, Байер, Шмид, Джачхоль, Грегоритш.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Рупп, Гриллич, Гейгер, Шульц, Крамарич, Гнабри.
Главный арбитр матча: Патрик Иттрих.
Предупреждения: Рупп — 61, Амири — 88.
Голы: Крамарич 31 — 0:1, Гнабри 51 — 0:2.