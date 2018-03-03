«Хоффенхайм» на классе разобрался с «Аугсбургом» — 2:0

Берлин, , 19:22 — REGNUM 3 марта на стадионе «ВВК Арена» был разыгран матч 25-го тура Бундеслиги 2017/18 между командами «Аугсбург» и «Хоффенхайм». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

На 31-й минуте форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич открыл счет, замкнув ассиста Бенджамина Хюбнера — 0:1. В дебюте второго тайма вингер «Хоффенхайма», права на которого принадлежат «Баварии», Серж Гнабри удвоил преимущество гостей — 0:2. Ассистом отметился Крамарич.

Статистика матча («Аугсбург"/"Хоффенхайм»)

Удары 6/13

Удары в створ 3/8

Владение 56%/44%

Фолы 10/17

Набрав 35 очков «Хоффенхайм» поднялся на 7-е место. «Аугсбург» с 32-мя очками опустился на 9-ю позицию.

Составы на матч:

«Аугсбург»: Хитц, Хедира, Якоб, Макс, Хинтереггер, Дансо, Хеллен, Байер, Шмид, Джачхоль, Грегоритш.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Рупп, Гриллич, Гейгер, Шульц, Крамарич, Гнабри.

Главный арбитр матча: Патрик Иттрих.

Предупреждения: Рупп — 61, Амири — 88.

Голы: Крамарич 31 — 0:1, Гнабри 51 — 0:2.