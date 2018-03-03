Связка Кучаев-Дзагоев во второй раз подряд принесла «армейцам» победу

Москва, , 15:51 — REGNUM 3 марта на стадионе «ВТБ-Арена» между командами «ЦСКА» и «Урал» был разыгран матч 21-го тура РФПЛ 2017/18. Матч завершился минимальной победой «красно-синих» со счетом 1:0.

На 59-й минуте атакующий полузащитник сборной России Алан Дзагоев забил невероятный гол, закрутив мяч с угла штрафной площади в дальний нижний угол — 1:0. Ассист во втором матче подряд отдал Константин Кучаев.

Статистика матч («ЦСКА"/"Урал»)

Удары 12/5

Удары в створ 7/1

Владение 52%/48%

Фолы 24/17

Набрав 38 очков «ЦСКА» поднялся на 2-ю строчку. «Урал» с 25-ю баллами довольствуется 10-й позицией.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Вернблум, Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Кучаев, Головин, Дзагоев, Натхо, Витиньо, Муса.

«Урал»: Годзюр, Балажиц, Данцев, Кулаков, Емельянов, Бумаль, Димитров, Егорычев, Фидлер, Эль Кабир, Ильин.

Главный арбитр матча: Артем Чистяков.

Предупреждения: Ильин — 49.

Голы: Дзагоев 59 — 1:0.