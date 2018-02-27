Ньон, Швейцария, , 21:30 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил форматы проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте организации.

Нововведения касаются квалификации в групповой турнир еврокубков. Они вступят в силу, начиная с сезона 2018/19.

По новым правилам в групповой этап Лиги чемпионов напрямую будут выходить 26 команд, ещё шесть получат путёвки по итогам квалификации.

Напрямую выйдут действующие победители еврокубков, четыре чемпиона из четырёх ассоциаций с наивысшим рейтингом, по два клуба от ассоциаций, занимающих 5-е и 6-е места в рейтинге, а также чемпионы ассоциаций с 7-го по 10-е место рейтинга.

В Лиге Европы, прямые путёвки в групповой этап получат 17 команд. Ещё 10 команд получат право сыграть в турнире после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Оставшиеся места будут разыграны в квалификации, которая будет разделена на «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг».

Единственным изменением, которое коснулось группового этапа и плей-офф, является перенос времени матчей. Игры будут проходить в 20:55 и 23:00 мск.

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