WADA разъяснило ситуацию с запретом любых соревнований в России

Монреаль, Канада, , 18:18 — REGNUM Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) разъяснила ситуацию с якобы запретом проводить любые международные соревнования в Российской Федерации. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает Life.

Напомним, ранее сегодня ряд российских СМИ сообщил, что WADA якобы запретило проводить любые международные соревнования в России. Основанием для такой информации стал «Международный стандарт соответствия кодексу WADA для подписавших сторон», — который был опубликован на сайте агентства ещё в конце декабря 2017 года. С российской стороны этот кодекс подписали представители РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), которое, в свою очередь, дисквалифицировано решением WADA.

Так вот, согласно этому кодексу, международным спортивным федерациям, подписавшим кодекс WADA, разрешено принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней. Кроме того, национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации таких стран должны быть признаны соответствующими кодексу.

При этом данная статья кодекса претерпела некоторые изменения — раньше в ней было сказано, что следует «делать всё возможное», чтобы такие заявки принимались от соответствующих стран. Теперь фраза «делать всё возможное» из статьи удалена, и она не оставляет пространства для маневра.

Напомним, что РУСАДА с 2015 года дисквалифицировано и считается несоответствующим кодексу WADA. Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) также приостановлено. То есть российские спортивные организации как раз и попадают под определение «не соответствующих» кодексу WADA.

В связи с этим издание «Чемпионат» сделало вывод, что с 1 апреля 2018 года Россия не сможет проводить ни одно международное соревнование (дата 1 апреля не объясняется).

Однако в пресс-службе WADA пояснили, что все изменения в действующий кодекс вступят в силу только в 2021 году. До этих пор действует старая редакция статьи, в которой сказано, что обязанностью любой международной спортивной федерации является «делать всё возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу».

Таким образом, еще как минимум три года о полном запрете любых международных соревнований в России речь не идет. Но обольщаться по этому поводу, конечно, не стоит.