«Целой таблетки не нужно»: глава ФКР назвал мельдоний в пробе «вбросом»

Москва, , 07:39 — REGNUM Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев, комментируя положительную допинг-пробу Александра Крушельницкого на мельдоний на Олимпийских играх в Пхенчхане, пояснил, что для такой концентрации, как у спортсмена, не нужно и целой таблетки.

Достаточно «поводить одним кристаллом по стакану», считает глава ФКР. Он также пояснил, что в одной пробе Крушельницкого было 8069 нг/мл, а в другой 5721 нг/мл, что говорит о разовом принятии препарата.

Причем глава ФКР уверен, что Крушельницкий не сам принял мельдоний — это был вброс препарата.

Попасть запрещенный мельдоний в организм керлингиста мог только в самом Пхенчхане. До того как поехать в Южную Корею из Японии, Крушельницкий сдал допинг-пробу, и она была отрицательной.

Таким образом, считает Свищев, время и место приема препарата понятно. Теперь нужно разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее ФКР обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить обстоятельства произошедшего в Пхенчхане.

Семейная пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Играх стали бронзовыми призерами, однако после того, как в крови спортсмена нашли следы запрещенного препарата, их лишили наград.