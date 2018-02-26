Организаторы «русского позора» провалились

Москва, , 17:48 — REGNUM На Олимпийских играх в Пхёнчхане Россия достигла тех максимальных успехов, которые были возможны в тех навязанных ей страшных условиях, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 26 февраля в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

«Обстоятельства сложились так, что те люди, которые хотели с помощью Олимпиады организовать некий русский позор, провалились, — заявил политолог. — Эта Олимпиада прошла (в пределах того мрачного, что было нам навязано) лучшим для нас образом. Российская сборная вышла в странном качестве, без основных своих игроков, и одержала несколько убедительных побед. Политически её поставили в очень двусмысленное положение, но русские восприняли это с улыбкой. Никто не спрашивает их, на каком они месте, потому что их лишили всех тех, кто должен был завоёвывать места. Теперь никто не говорит, что они без флага, потому что они без флага несправедливо. И эта несправедливость была доказана арбитражным судом».

Россия, по мнению Кургиняна, сумела извлечь тот максимум, который можно было извлечь в тех страшных условиях, которые ей навязали.

«Никакой общественной депрессии в РФ по этому поводу нет, а хоккеисты поставили жирный восклицательный знак на всём этом, сказав, что они ещё победили в престижном виде спорта, — отметил лидер движения «Суть времени». — Те, кто считал, что будут позор и поражение, не смогли этого добиться. Репутационно российские спортсмены взяли всё, что могли».

Напомним, что олимпийские хоккеисты из России завоевали золотую медаль XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Финал турнира состоялся 25 февраля, и финальный счёт матча составил 4:3 в пользу хоккеистов из России. Во время церемонии награждения победители спели гимн России под музыку олимпийского гимна.

Читайте ранее в этом сюжете: Олимпийские хоккеисты из России завоевали золото Олимпиады