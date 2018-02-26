Неделя в НХЛ: Дадонов оформил первый хет-трик

Вашингтон, , 08:47 — REGNUM 21 февраля, среда: «Тампа-Бэй» громит «Кэпиталз» в гостях, Кучеров обменивается голом с Овечкиным

21 февраля на своём льду «Вашингтон» принимал лидеров лиги «Тампа-Бэй», в ходе встречи хозяева уступили сопернику из Флориды. Матч сопровождался тесным противостоянием Александра Овечкина и Никиты Кучерова в снайперской гонке. На данный момент Александр опережает партнёра по сборной на пять голов, 38 против 33 заброшенных шайб. Несмотря на третью строчку в снайперской гонке, Кучеров занимает первое место среди бомбардиров лиги с 82 набранными очками за 62 встречи за «Тампу». Напомним, что «Тампа-Бэй» держит за собой первое место в лиге, опережая «Вегас» на одно очко. 87 набранных баллов «молний» за 62 матча намекают на победу в розыгрыше Кубка Стэнли этого сезона.

На первых минутах «Тампа» как фаворит вырывается вперёд к воротам «Кэпс». Первая атака «молний» завершается результативным броском Брейдена Поинта, который замкнул передачу Райана Кэллахэна с пятачка — 1:0, «Тампа» в лидерах после трёх минут встречи. Во второй половине стартового периода Крис Куниц оформляет вторую шайбу «молний» в матче. Крис Куниц подправил шайбу под бросок Андрея Шустра — 2:0, «Лайтнинг» удваивают разрыв в счёте. Ближе к концу периода Брейден Поинт не щадит голкипера «Кэпиталз» и оформляет дубль в результате мастерски реализованного выхода один в ноль — 3:0, «Тампа» делает счёт разгромным.

В начале второй 20-минутки Александр Овечкин вырывается вперёд к воротам «Тампы», но притесняющий его защитник Виктор Хедман одним движением клюшки останавливает россиянина на пути к цели. В середине периода «Кэпиталз» всё же удаётся отличиться заброшенной шайбой. Ларс Эллер с передачи Дмитрия Орлова в одно касание посылает шайбу в дальний угол ворот — 3:1, «Вашингтон» отнимает у Василевского «сухарь».

В серединном отрезке следующего периода Александр Овечкин забивает гол и возвращает надежду болельщиков на победу «столичных» в матче — 3:2, шайба проходит в «домик» вратарю. Спустя минуту, благодаря ошибочной игре защитной пары «Кэпиталз», Никита Кучеров, с зрелищно посланной передачи Коберна, вышел и обыграл голкипера «Вашингтона» своим фирменным финтом без касания шайбы — 4:2. Никита ставит точку в счёте и в матче.

25 февраля, воскресенье: Параллельно победному финалу россиян в ОИ Дадонов приносит победу «Флориде»

25 февраля, выступая за «Флорида Пантерз», экс-форвард питерского СКА Евгений Дадонов оформляет свой первый хет-трик в НХЛ, трижды поразив ворота «Питтсбург Пингвинз». Возвращение Евгения Дадонова во «Флориду» после пяти сезонов в КХЛ за СКА является поразительным. Российский форвард идёт четвёртым в списке бомбардиров «Пантерз», набрав 41 очко при 18 забитых шайбах. Также Евгений смог отметиться победной шайбой в ворота «Питтсбурга» за две минуты до исхода основного времени матча.

Держащиеся во втором эшелоне таблицы лиги «Пантерз» на своей площадке принимали действующих обладателей Кубка Стэнли и идущих на 16−1 строчке в лиге «Питтсбург Пингвинз». Примечательно, что в рамках ворот «Флориды» спустя долгое время снова объявился Роберто Луонго. Возрастной голкипер выбыл на более чем два месяца из-за травмы нижней части тела в матче против «Айлендерс» 6 декабря прошлого года.

В ходе первых минут встречи нападение «Флориды» показало сильный напор, что привело к голу на четвёртой минуте матча. Винсент Трочек реализовал точную передачу Дениса Мальгина, вырвавшись два в одного — 1:0, счёт открыт.

Позднее «Флорида» имела шанс удвоить преимущество в счёте благодаря прямому выходу на вратаря Ника Бьюгстада, но голкипер «пингвингов» Тристан Джарри распластался вдоль ворот. Крупный щиток голкипера не дал шайбе долететь до сетки ворот. Не воспользовавшаяся выходом один в ноль «Флорида» вскоре была наказана. Карл Хагелин, с паса из-за ворот Малкина, вплотную добил шайбу в цель — 1:1, «Питтсбург» выравнивает ситуацию на табло. В конце периода форвард «пантер» Евгений Дадонов один вырвался в зону противника, позднее нанеся точный бросок в противоход голкиперу — 2:1, «Флорида» отправляет шайбу в раздевалку «Питтсбургу».

На старте второго периода «Флорида» прессует соперника на чужой половине площадки. Играя словно в большинстве, «Флорида» отрывается в счёте благодаря конечному броску Джейми Макгинна — 3:1. Шайба проскальзывает вместе со щитком вратаря в ворота. В середине периода «Флорида» выводит счёт на разгромный. Капитан «пантер» Дерек Маккензи добивает шайбу в одно касание с передачи Колсона Севьюра — 4:1.

Четвёртая пропущенная шайба Джарри в матче спровоцировала решение главного тренера «Пингвинз» Майка Салливана заменить его на Мэтта Мюррея. С новым голкипером последовали две шайбы в ворота «Флориды», Малкин оформил обе шайбы в ворота соперника. Сперва в середине второго, а затем в начале третьего периодов. Оба гола вышли на загляденье, от Малкина другого и не ждали. Через минуту после пропущенного гола «Флорида» снова отличается, Дадонов на пути к хет-трик оформляет дубль с передачи Александра Баркова — 5:3. Но «Питтсбург» надежды не теряет, включив канадский стиль ведения игры — «бей, беги». Подобная игра приносит свои плоды, Патрик Хёрнквист и Брайан Раст на пару отличаются двумя шайбами в ворота «Пантерз» за считаные минуты до конца времени. Оптимистический настрой «пингвинов» вскоре сломился перед мощью россиянина Евгения Дадонова, который менее чем за две минуты до сирены оформил свой долгожданный хет-трик и принёс победу команде из солнечного штата Флорида — 6:5. Не только в Корее в воскресенье случилась «сказка на льду».