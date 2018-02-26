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WADA приветствует решение МОК по статусу ОКР

Спорт

25 февраля Международный олимпийский комитет принял решение оставить в силе дисквалификацию Олимпийского комитета России

WADA приветствует решение МОК по статусу ОКР
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Лозанна, Швейцария, 26 февраля 2018, 08:38 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) не восстанавливать статус Олимпийского комитета России (ОКР) к церемонии закрытия зимних Олимпийских игр — 2018. Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

«WADA согласно с решением МОК не восстанавливать ОКР к церемонии закрытия Игр в Пхенчхане», — отмечается в сообщении агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля исполнительный комитет МОК принял решение оставить в силе дисквалификацию ОКР.

По заявлению членов МОК, восстановление ОКР в правах произойдет после того, как антидопинговые службы подтвердят отсутствие нарушений со стороны «олимпийских атлетов из России» (ОАР) на XXIII зимних ОИ-2018 в Пхенчхане.

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