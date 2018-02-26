Депутат Госдумы о статье NYP: «Политики больше, чем всего остального»

Москва, , 07:20 — REGNUM Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала статью газеты New York Post о победе сборной «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) по хоккею на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, сотрудникам СМИ стоило вспомнить о победе «команды без страны» по хоккею под нейтральным флагом 26 лет назад на Олимпиаде в Альбервилле.

«Здесь политики больше, чем всего остального, — говорит Журова. — Если бы не было санкций, запретов на въезд, травли культурных деятелей, то можно было бы утверждать, что история только о допинге в нашей стране».

Напомним, статья New York Post с провокационным заголовком «Команда без страны выиграла хоккейное золото» была опубликована 25 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2018 г. сборная «Олимпийских атлетов из России» по хоккею переиграла команду Германии в решающем матче на зимних ОИ — 2018. Встреча, прошедшая в Пхенчхане, завершилась со счетом 4:3.

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