Воскресенье, 25 Февраля 2018 года
18:53:45 МСК

Знарок: Путин позвонил сразу после победы над Германией и поздравил

Спорт

Олимпийские хоккеисты из России завоевали золотую медаль XXIII зимних Олимпийских игр

Знарок: Путин позвонил сразу после победы над Германией и поздравил
Александр Головко
Олег Знарок

Пхенчхан, Южная Корея, 25 февраля 2018, 12:31 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил олимпийских хоккеистов из России и их тренера Олега Знарока с победой на XXIII зимних Олимпийских играх. Об этом Знарок заявил журналистам сегодня, 25 февраля.

По словам тренера, Путин лично позвонил ему сразу после финального свистка и поздравил с победой на Олимпиаде.

«На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков (глава отстраненного Олимпийского комитета России, — ИА REGNUM ), поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России», — рассказал Знарок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпийские хоккеисты из России в напряженной борьбе вырвали победу у сборной Германии в финале XXIII зимних Олимпийских игр.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3, при этом хоккеисты из России смогли сравнять счет буквально на последней минуте.

В овертайме была забита одна шайба, которая и принесла победу российским хоккеистам. Впервые российские хоккеисты получили «золото» Олимпиады за последние 26 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить