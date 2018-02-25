«Барселона» вынесла «Жирону» со счетом 6:1

Мадрид, , 00:39 — REGNUM 24 февраля на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 25-го тура испанской Примеры между командами «Барселона» и «Жирона». Матч завершился со счетом 6:1 в пользу «сине-гранатовых».

На 3-й минуте испанский опорный полузащитник Кристиан Португез открыл счет — 0:1.

В следующей атаке форвард национальной сборной Уругвая Луис Суарес сравнял счет после ассиста Лионеля Месси — 1:1.

Через 25 минут уже Лионель Месси стал автором гола — 2:1.

На 36-й минуте Месси оформил дубль великолепным ударом со штрафного — 3:1.

В конце тайма Суарес оформил дубль и довел счет до разгромного — 4:1. Также Фелипе Коутиньо отдал свой первый ассист за «Барселону».

В середине второго тайма Фелипе Коутиньо заработал второе очко в матче по системе гол+пас — 5:1.

Через 10 минут Луис Суарес оформил хэт-трик, замкнув передачу Усмана Дембеле — 6:1.

Статистика матча («Барселона"/"Жирона»)

Удары 19/6

Удары в створ 12/2

Владение 60%/40%

Фолы 10/9

Набрав 65 очков «Барселона» ушла в отрыв на потенциальные 10 очков от второго места. «Жирона» с 34-мя очками осталась на 9-й позиции.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Альба, Умтити, Ракитич, Бускетс, Дембеле, Коутиньо, Суарес, Месси.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Гранелл, Понс, Португез, Адай, Фрейре, Маффео, Лосано.

Главный арбитр матча: Хавьер Алберола.

Предупреждения: Хуанпе — 62, Альба — 87.

Голы: Португез 3 — 0:1, Суарес 5 — 1:1, Месси 30 — 2:1, Месси 36 — 3:1, Суарес 44 — 4:1, Коутиньо 66 — 5:1, Суарес 76 — 6:1.