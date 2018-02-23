«Спартак» не смог отыграться в ответном матче с «Алтетиком»

Мадрид, , 01:00 — REGNUM 22 февраля на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран ответный матч 1/16 финала ЛЕ между командами «Атлетик» и «Спартак». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «красно-белых» (4:3 в пользу «басков»).

На 44-й минуте бразильский таранный форвард Луис Адриано открыл счет, замкнув навес Дмитрия Комбарова — 0:1. В начале второго тайма Хавьер Эчеита сравнял счет — 1:1. Ассистом отметился Энрик Саборит. В конце матча Лоренсо Мельгарехо забил «гол престижа» — 1:2.

Статистика матча («Атлетик"/"Спартак»)

Удары 6/9

Удары в створ 4/4

Владение 50%/50%

Фолы 7/17

Голами отметились Луис Адриано, Хвьер Эчеита и Лоренсо Мельгарехо на 44-й, 57-й и 85-й минутах соответственно.

Составы на матч:

«Атлетик»: Эррерин, Саборит, Альварес, Лекуэ, Эчеита, Иттураспе, сусаета, Рико, де Маркос, Гарсия, Уильямс.

«Спартак»: Селихов, Таски, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Глушаков, Промес, Ханни, Зобнин, Пашалич, Адриано.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Предупреждения: Боккетти — 31, Ещенко — 67, Глушаков — 80, Сан Хосе — 86, Адуриц — 90+2, Комбаров — 90+4.

Голы: Адриано 44 — 0:1, Эчеита 57 — 1:1, Мельгарехо 85 — 1:2.

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