«Зенит» реабилитировался за поражение в первом матче с «Селтиком»

Санкт-Петербург, 22 февраля 2018, 22:54 — REGNUM 22 февраля на стадионе «Крестовский» был разыгран ответный матч 1/16 финала ЛЕ между командами «Зенит» и «Селтик». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «сине-бело-голубых». Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает самые захватывающие моменты матча.
В день своего рождения на 8-й минуте сербский защитник Бранислав Иванович открыл счет, замкнув навес Леандро Паредеса с углового — 1:0. Через 19 минут опорный полузащитник сборной России Далер Кузяев вывел «Зенит» вперед в двухматчевом противостоянии — 2:0. На экваторе второго тайма Александр Кокорин довел счет до разгромного — 3:0.
Статистика матча («Зенит"/"Селтик»)
Удары 9/6
Удары в створ 5/3
Владение 36%/64%
Фолы 10/13
Голами отметились Бранислав Иванович (8), Далер Кузяев (27) и Александр Кокорин (61).
Составы на матч:
«Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Иванович, Маммана, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони, Кузяев, Кокорин, Заболотный.
«Селтик»: де Врис, Шимунович, Лустиг, Айер, Тирни, Браун, Нтчам, Макгрегор, Форрес, Коуасси, Дембеле.
Главный арбитр матча: Антонио Матеус Лаос.
Предупреждения: Кузяев — 11, Паредес — 21, Коуасси — 36, Дембеле — 45.
Голы: Иванович 8 — 1:0, Кузяев 27 — 2:0, Кокорин 61 — 3:0.