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«Локомотив» с общим счетом 4:2 одолел «Ниццу» и вышел в 1/8 финала ЛЕ

Спорт

Единственный гол на 30-й минуте забил российский опорный полузащитник Игорь Денисов, уверенно реализовав добивание по воротам с района одиннадцатиметровой отметки – 1:0

Москва, 22 февраля 2018, 20:55 — REGNUM  22 февраля на стадионе «РЖД Арена» был разыгран ответный матч 1/16 финала ЛЕ между командами «Локомотив» и «Ницца». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников».

Единственный гол на 30-й минуте забил российский опорный полузащитник Игорь Денисов, уверенно реализовав добивание по воротам с района одиннадцатиметровой отметки — 1:0.

Статистика матча («Локомотив»/»Ницца»)

Удары 7/13

Удары в створ 3/6

Владение 35%/65%

Фолы 20/8

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, Кверквелия, Фернандеш, Денисов, Миранчук, Фарфан, Ари, Миранчук.

«Ницца»: Бенитес, Бюрнер, Сарр, Данте, Перро, Сери, Лис-Мелу, Сиприен, Сен-Максимен, Балотелли, Плеа.

Главный арбитр матча: Павел Краловец.

Предупреждения: Денисов — 8, Балотелли — 32, Фернандеш — 45, Сарр — 90+3, Лис-Мелу — 90+3.

Голы: Денисов 30 — 1:0.

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