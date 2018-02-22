Спорт без ограничений — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM 20 и 21 февраля в Центре спорта Калининского района состоялся чемпионат Санкт-Петербурга по бочча, игре с мячом на точность и логику. Петербургские боччеисты с поражением опорно-двигательного аппарата разыграли призовые места городского чемпионата. Информационную поддержку чемпионату оказывает благотворительный фонд «Точка опоры». Фотокорреспондент ИА REGNUM посетил соревнования и показывает самые яркие моменты.

Бочча — паралимпийский вид спорта, и доступен людям с самыми серьезными поражениями опорно-двигательного аппарата. Спортсмены соревновались за личное первенство в пяти классах.

Игроки класса ВС1 вбрасывают мяч в игру рукой или ногой. Они могут пользоваться помощью ассистента. В классе ВС2 помощь ассистента не предусмотрена. В классе ВС3 игроки имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей. Для вбрасывания мяча на корт они пользуются специальным приспособлением — наклонной плоскостью, во время игры разрешается помощь ассистента. Игроки класса ВС4 имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей, контроль туловища также затруднен. Однако спортсмены демонстрируют хорошую способность вбрасывания мяча на корт без помощи асстстента. В классе ВС5 участвуют игроки с наименее выраженными поражениями верхних и нижних конечностей тела.

Самые многочисленные группы соревновались в классах ВС1, ВС2 и ВС5. Первое место в классе ВС1 заняла Мария Мельникова, лучшим в классе ВС2 стал Денис Ларионов, а в классе ВС5 победу одержала Тамара Шульман. Чемпионство к классах ВС3 и ВС4 забрали Виталий Васильев и Николай Комаров.

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