«Манчестер Юнайтед» смог удержать ничью в матче с «Севильей»

Мадрид, , 00:35 — REGNUM 21 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран первый матч 1/8 финала ЛЧ между командами «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Севилья"/"МЮ»)

Удары 19/5

Удары в створ 8/2

Владение 54%/46%

Фолы 13/22

Для прохода в следующую стадию «манкунанцам» необходима только победа в ответном матче в Манчестере.

Составы на матч:

«Севилья»: Рико, Лангле, Навас, Эскудеро, Меркадо, Банега, Корреа, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Мурьель.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Янг, Валенсия, Санчес, Мата, Эррера, Матич, МакТоминей, Лукаку.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Предупреждения: Н’Зонзи — 21, Санчес — 41.