Рекорд за рекордом: фигуристки ОАР — лучшие в короткой программе

Пхенчхан, Южная Корея, , 13:46 — REGNUM Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, представляющие в олимпийском Пхёнчхане «Олимпийских атлетов из России» (ОАР), побили мировые рекорды в короткой программе. Девушки занимают по ее итогам первое и второе места соответственно.

Первой мировой результат среди одиночниц улучшила Евгения Медведева, набрав 81,61 балла. Ранее на Играх она уже добилась мирового рекорда.

Спустя несколько минут Алина Загитова взяла новый рекорд — судьи оценили ее выступление на 82,92 балла. Все элементы программы были исполнены 15-летней фигуристкой идеально.

Позже Загитова призналась, что Медведева — ее подруга. Ощущение соперничества при выходе на лед Загитовой знакомо, а вот «чувства злорадства» по отношению к подруге нет.

18 февраля тренировка фигуристки оказалась сорвана из-за допинг-контроля. Загитова вышла на лед, однако вскоре вынуждена была прервать тренировку по требованию сотрудника Всемирного антидопингового агентства (WADA). Допинг-офицер взял у нее кровь для исследования.

Третье место в короткой программе заняла канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд, набравшая 78,87 балла. Вторую тройку лидеров составили японки Сатоко Мияхара (75,94) и Каори Сакамото (73,18) и итальянка Каролина Костнер (73,15).

Третья российская фигуристка Мария Сотскова допустила падение и срыв тройного каскада. Она получила 63,86 балла и оказалась на 12-м месте. Комментируя свое выступление, спортсменка заявила, что недовольна собой. Неудачу она объяснила недостаточным настроем, однако заявила, что продолжит борьбу.

«Но в любом случае я буду в произвольной бороться до последнего», — сказала Сотскова.

23 февраля фигуристкам предстоит выступить в произвольной программе. Алина Загитова — лидер по итогам короткой программы — получила 22-й стартовый номер. Выступление Евгении Медведевой станет последним — ее номер 24-й. Мария Сотскова выйдет на лёд 13-й.

Как сообщало ИА REGNUM, «Олимпийские атлеты из России» Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвёртое место в соревнованиях спортивных пар. По итогам исполнения произвольной программы они набрали 224,93 балла. Впереди оказались пары из Германии, Китая и Канады.

Фигуристы ОАР Кристина Астахова и Алексей Рогонов превзошли личный рекорд в короткой программе, набрав 70,52 балла. Пара заняла 10-е место.

Напомним, что в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в Играх, что стало следствием разгоревшегося ранее допингового скандала. МОК позволил части спортсменов из РФ выступить в Пхёнчхане под нейтральным флагом, в статусе «Олимпийских атлетов из России».