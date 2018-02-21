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Жириновский предложил отказаться от всех международных соревнований

Спорт

Будет честнее

Жириновский предложил отказаться от всех международных соревнований
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Олимпийское движение

Москва, 21 февраля 2018, 10:16 — REGNUM  Постоянное употребление спортсменами допинга и других стимулирующих препаратов обесценивает их участие в международных соревнованиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Речь идет об обнаружении в организме российского керлингиста Александра Крушельницкого следов употребления мельдония. Жириновский уверен, что спортсмены РФ недостаточно уверенно отрицают употребление допинга в целом.

«Как оправдываются наши спортсмены — это не производит впечатления. Скажи сразу, что «я не употреблял мельдоний, это провокация, это ошибка, мне подсунули и я знаю, кто подсунул», — заявил Жириновский.

По его словам, из-за допинговых скандалов зрители и любители спорта все время вынуждены сомневаться, сам ли спортсмен смог выиграть соревнование или же дело в каких-то стимулирующих препаратах. Единственным выходом из сложившейся ситуации депутат считает полную отмену всех международных соревнований.

«Грош цена всем этим медалям, за каждой медалью мы должны сомневаться, нет ли там какого-то вещества стимулирующего. Позор такому спорту во всем мире, надо отменить все международные соревнования и олимпиады, пускай во дворе мяч гоняют, будет честнее», — заявил Жириновский.

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Наступление на Россию под флагом «борьбы с допингом»
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