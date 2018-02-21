Тренер команды ОАР: Скандал с мельдонием — провокация против России

Пхенчхан, Южная Корея, , 08:49 — REGNUM Допинговый скандал с бронзовым призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане по кёрлингу Александром Крушельницким — это провокация, направленная против России, заявил тренер российских кёрлингисток Сергей Беланов. Об этом сообщает 21 февраля телеканал «Матч ТВ».

По словам Беланова, даже препарат, который обнаружен в крови спортсмена команды «Олимпийские атлеты из России» (ОАР), — и тот выбран не случайно.

«Мельдоний выбрали, потому что ассоциация с Россией. Для большинства стран информация будет простая: российский спортсмен сдал положительную допинг-пробу, у русских опять мельдоний», — отметил тренер.

Также Беланов подчеркнул, что уверен — кёрлингиста из России просто подставили.

«Его подставили, и нам это совершенно очевидно. Глупо использовать однократную дозу мельдония… Однозначно подсыпали в воду или куда-то еще», — заявил он.

Напомним, 20 февраля делегация команды ОАР заявила, что не допускает возможности осознанного или системного употребления мельдония кёрлингистом Крушельницким.

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Сам Крушельницкий, в допинг-пробе которого обнаружено запрещенное вещество, заявил, что за всю свою спортивную карьеру никогда не использовал запрещенные препараты.

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Он отметил, что только лишённый здравого смысла человек может использовать любого рода допинг в преддверии Олимпийских игр, где тестирование спортсменов находится на самом высоком уровне.

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