«Барселона» смогла вырвать гостевую ничью в матче с «Челси»

Лондон, , 00:37 — REGNUM 20 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2017/18 между командами «Челси» и «Барселона». Матч завершился со счетом 1:1.

На 62-й минуте вингер сборной Бразилии Виллиан открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной площадки — 1:0. Через 13 минут звезда мирового футбола и национальной сборной Аргентины Лионель Месси сравнял счет ударом в правый нижний угол после прострела Андреаса Иньесты — 1:1.

Статистика матча («Челси» / «Барселона»)

Удары 9/5

Удары в створ 2/2

Владение 30%/70%

Фолы 13/12

На гол Виллиана на 62-й минуте «Барселона» смогла ответить голом Лионеля Месси на 75-й минуте.

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо, Фабрегас, Канте, Педро, Мозес, Виллиан, Азар.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Суарес, Месси.

Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.

Предупреждения: Ракитич — 30, Суарес — 76, Рюдигер — 80, Мората — 86, Бускетс — 90.

Голы: Виллиан 62 — 1:0, Месси 75 — 1:1.