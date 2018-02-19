Неделя НХЛ: крах «молний» на льду в Баффало

Вашингтон, , 15:54 — REGNUM 13 февраля, вторник: Первый хет-трик Винсента Трочека в НХЛ принёс победу «Флориде» над «Эдмонтоном»

На данный момент обе команды сохраняют место во второй половине таблицы лидеров лиги, тем самым претендуя на первый пик драфта 2018. Затрагивая тему предстоящего драфта НХЛ, хотим напомнить, что главным приоритетом драфта является молодой швед Расмус Далин. Шведский защитник выступает в родном чемпионате за ХК Фрёлунда. В единственном матче олимпиады 2018 в Корее за сборную Швеции, Расмус провёл всего 4 минуты, не отметившись результативными действиями. Также на первую строчку драфта рассчитывает форвард «Барри Кольтс» Андрей Свечников, но, по мнению авторов NHL.com, Андрей станет вторым номером грядущего драфта.

Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» первыми отметились опасным броском по воротам соперника, что случилось лишь на третьей минуте игры. Практически весь период игрового времени шайба находилась в нейтральной зоне, переходя от одной команды к другой. Удаление защитника «Ойлерз» Брэндона Дэвидсона дало численное преимущество «Флориды» на льду. За две минуты до перерыва «Флорида» добавила интерес к игре, забросив шайбу в полупустые ворота «нефтяников» — 0:1, Аарон Экблад открыл счёт во встрече. Осознав ситуацию, игроки «Ойлерз» ополчились у ворот соперника. На контратаке Джеймс Раймер («Флорида») отразил резкий бросок РайанаСтроума. Уже на второй попытке штурмовать ворота соперника «Эдмонтон» сломил сопротивление голкипера «пантер». Патрик Марун в падении добил шайбу в створ ворот — 1:1. Напоследок у «Пантерз» было огромное желание огорчить соперника перед перерывом, но штанга помешала Юбердо сделать этого.

В начале второго периода «Флорида» получила численное превосходство над соперником, но все попытки реализовать его были тщетны, команда умудрилась даже пропустить одну шайбу от соперника. Во время большинства «Флорида» пропустила форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля одного в сторону ворот, но Майк Мэтисон грубо сбил немца с ног. Форвард «нефтяников» получил право исполнить буллит, который успешно реализовал — 2:1, «Ойлерз» вырываются вперёд. Минутой позже Драйзайтль упустил возможность оформить дубль, когда голкипер «Пантерз» принял не самое лучшие положение для отражения броска. Шайба прилетела прямо в ловушку вратарю. Как говорится в спорте: «Не забиваешь ты, забивают тебе» — по такому принципу «Эдмонтон» пропустили вторую шайбу в свои ворота. Швейцарец русского происхождения Денис Мальгин направил шайбу между защитой голкипера — 2:2, для него эта шайба стала девятой в сезоне. «Эдмонтон» быстро вернул инициативу в свои руки, Дрейк Каджула вывел канадцев в лидеры — 3:2. Не долго радовались заброшенной шайбе болельщики «Эдмонтона», вскоре Евгений Дадонов сравнял счёт. Экс-звезда питерского «СКА» Евгений Дадонов не мог видеть свою команду в роли отступающей, ответив «Ойлерз» спустя 23 секунды после гола в ворота Раймера — 3:3.

Третья 20-минутка сразу не задалась для «нефтяников». Удаление защитника «Ойлерз» Криса Рассела в конце прошлого периода аукнулось хозяевам в начале следующего. Винсент Трочек переиграл голкипера в результате выхода один в ноль, допущенного защитниками канадцев — 3:4, «Флорида» вырывается вперёд. Пятью минутами позднее очередное численное большинство принесло «Флориде» результат в виде заброшенной шайбы. Винсент Трочек снова заявил о себе в этом матче благодаря голевому броску в ворота «Ойлерз» — 3:5. Тир продолжает действовать, Антон Слепышев снайперски поражает верхний угол ворот «Флориды», заявляя о боевом настрое «Ойлерз» — 4:5. В середине периода Евгений Дадонов один вырвался вперёд к воротам, но был грубо остановлен одним из защитников «Эдмонтона», что спровоцировало решение арбитра назначить буллит. Не оставив шансов голкиперу, Евгений Дадонов реализовал буллит и записал вторую шайбу на свой счёт в матче — 4:6. Даже к концу игровому времени команды не собирались сдаваться. Коннор МакДэвид забил долгожданный гол, не желая уступать ни одного очка в матче — 5:6. За минуту до конца основного времени тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан принимает решение снять вратаря в пользу шестого полевого на льду, что, однако, не привело к ожидаемым результатам. Винсент Трочек добился отметки в три заброшенные шайбы в одном матче, забросив в пустые ворота «Эдмонтона» — 5:7. «Флорида Пантерз» обыграли своих ближайших соперников в турнирной таблице, выиграв у них в беспощадной голевой перестрелке со счётом 5:7.

14 февраля, среда: «Баффало Сейбрз» уничтожают на своём льду лидеров лиги «Тампа-Бэй»

Предпоследняя команда НХЛ «Баффало Сейбрз» переигрывает на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг», несмотря на лежащего в лазарете Джека Айкеля. Джек Айкель в этом сезоне является абсолютным лидером «Баффало» по набранным очкам, 53 балла тому подтверждение. Казалось бы, потеря такого лидера команды должна привести к плачевным последствиям в игре клуба. Но «Клинки» берут себя в руки и, не смотря на травмированного Айкеля, разделывают «Тампу» со счётом 5:3.

Первые минуты нелегко даются «Сейбрз» из-за жесткого прессинга «Лайтнинг» в атаке. В одном из моментов шайба чуть не пересекла линию ворот, но подоспевшие игроки «Баффало» спасли ситуацию. После этого инцидента «клинкам» удалось вырваться в контратаку, в которой решающее действие выполнил Николя Баптист, поразив ворота «молний» с передачи ЗемгусаГиргенсонса — 1:0. Ближе к концу периода удаление в штрафной бокс получает Скотт Уилсон, что даёт возможность «Тампе» сравнять счёт. Не спеша, контролируя шайбу в зоне «клинков», «Лайтнинг» всё же сравняли счёт — 1:1, Янни Гурд отличился с передачи Кучерова.

Второй период начался с численного преимущества «клинков», от которого они быстро избавились, благодаря заброшенной шайбе Сэма Райнхарта с красивой комбинации атакующей тройки «Сейбрз» — 2:1. За голом в ворота «Лайтнинг» последовало ещё одно численное преимущество, но на этот раз штанга остановила шайбу на пути к сетке ворот. В середине периода удаление двух игроков «Баффало», Юхана Ларссона и Земгуса Гиргенсонса, привело к игре пять на три, в которой «Клинки» чудом выстояли. После завершения игры в меньшинстве последовала контратака на ворота «Лайтнинг», но посланная с клюшки Бенуа Пульо шайба прошла мимо створа ворот. Позднее Владислав Наместников оформил свою первую шайбу в ворота «Сейбрз» в этом матче. Виктор Антипин («Баффало») неудачно послал шайбу вдоль пустых ворот своей команды, что привело к обидному голу в ворота «клинков» — 2:2. Скотт Уилсон не стал мириться с обидно пропущенной шайбой и ответил «молниям» голом в их ворота. Кейси Нельсон наносил прямой бросок к Уилсону, который умело подстроился под траекторию летящей шайбы и клюшкой перенаправил её в ворота — 3:2.

Третий период так же, как и второй, начинался с большинства «Сейбрз». Райан О’Райлли удачно выкатился из-за ворот и отправил шайбу за щитки вратаря «молний» — 4:2. Во второй половине тайма Райан Кэллахэн отличился за «Тампу-Бэй» после дальнего броска Михаила Сергачёва — 4:3. После заброшенной шайбы «Тампа» сменила темп своей игры, перейдя на типичный канадский стиль игры — «бей, беги!», доставивший немало проблем «клинкам». Прочная оборона «Сейбрз» никак не позволяла отличиться «молниям» в атаке, что вынудило «Тампу» снять голкипера на последнюю минуту игры. Решения снять вратаря оказалось лишним и привело к пропущенной шайбе от Сэма Райнхарта — 5:3, Райнхарт оформил дубль на свой счёт. «Баффало» добиваются сенсационной победы над лидерами лиги «Тампа-Бэй».

18 февраля, воскресенье: Барри Троц проводит свой 1500-й матч в НХЛ на посту главного тренера, завершившийся разгромом «Кэпиталз»

Александр Овечкин впервые за карьеру в НХЛ не совершил ни одной попытки бросить по воротам соперника. На протяжении 978 встреч за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года он бил по воротам в каждом матче.

На старте матча команды весьма неохотно входили в ритм игры, что сопровождалось долгим катанием шайбы в пределах нейтральной зоны. Не взирая на это, счёт все же был открыт на седьмой минуте. Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз поразил ворота «Кэпиталз» броском с острого угла, что стало неожиданностью для голкипера гостей — 1:0, «Чикаго» выходят в лидеры. Спустя три минуты «Вашингтон» сравнялся в счёте с хозяевами льда. Том Уилсон, благодаря удачной подставленной клюшке под бросок одноклубника, забросил единственную шайбу «Кэпс» в этом матче — 1:1. Еще через один трёхминутный отрезок счёт на табло снова начал складываться в пользу «Чикаго». Выменянный летом у «Коламбуса» Брэндон Саад забросил вторую шайбу «Чикаго» в ворота столичной команды — 2:1, Тэйвз оформил голевую передачу. «Вашингтон» не терял надежды и создавал момент за моментом во вратарской зоне. Ближе всего к голу находился Ти Джей Оши, но голкипер вовремя закрыл ловушкой лежащую шайбу. Под занавес периода нападение «Блэкхоукс» организовали ещё один гол в ворота «Кэпс». Менее чем за одну секунд до звонка сирены Ник Шмальц добил шайбу в полупустые ворота соперника, сделав счёт 3:1 в пользу хозяев.

Первые минуты второго периода «Кэпиталз» крепко сидели с шайбой в зоне «Блэкхоукс». Стойкая, как стена, игра голкипера «Чикаго» Антона Форсберга не позволила «Кэпс» поживиться заброшенной шайбой. В конце концов «Хоукс» смогли выбраться из-под плотного прессинга «Кэпиталз», попутно разбавив игру броском в сторону ворот «Вашингтона». Чуть позже поспешная игра «Кэпс» в защите привела к пропущенной шайбе. Том Уилсон оставил на растерзание голкипера «Кэпс» Джонатану Тэйвзу и Патрику Кейну, связка которых была беспощадна для ворот — 4:1, Тэйвз отдаёт голевую передачу на Кейна. Уже минутой спустя РайанХ артман в сольном проходе через нейтральную зону разобрался с обороной «Вашингтона» и забил гол в ворота бедного Брейдена Холтби — 5:1. Удаление защитника «Кэпс» Кристиана Юуса в конце периода дало очередную возможность «Чикаго» усугубить ситуацию «Вашингтона» в счёте. Артём Анисимов не подвёл «Чикаго», забросив гол с дальней дистанции в неравных составах — 6:1. Окончательный счёт в матче был установлен уже в третьем периоде, когда новичок «Чикаго» Алекс Дебринкэт отметился голом в ворота резервного голкипера «Кэпс» Филиппа Грубауэра — 7:1. На такой печальной ноте для главного тренера «Кэпиталз» Барри Троца окончился его юбилейной 1500-й матч на посту менеджера НХЛ.